Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina alle 6.30 circa, per l'incendio di un'auto in via Oristano ad Alghero.

La squadra ha spento le fiamme con acqua e schiuma, evitando che l'incendio potesse propagarsi.

Sul posto anche il proprietario dell’auto, che non ha riportato ferite.

(Unioneonline/v.l.)

