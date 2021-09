Ha compiuto 102 anni Maria Gonaria Ortu, la nonnina di Li Punti, popoloso quartiere di Sassari. La donna è stata festeggiata questa mattina dal sindaco di Sassari Nanni Campus e dal Consigliere comunale Christian Luisi. Presenti alla cerimonia, naturalmente, molti suoi familiari.

La centenaria ha come discendenti 6 figli, 16 nipoti e 9 pronipoti. Maria Gonaria ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro, in particolar modo alla raccolta delle olive, una pratica da sempre diffusa nell'agro sassarese. L'anziana signora è rimasta molto contenta della semplice ma suggestiva festicciola organizzata in suo onore.

