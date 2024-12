Taglio del nastro al centro PrivatAssistenza di Porto Torres, aperto ufficialmente in via Sassari per garantire assistenza domiciliare e accompagnamento per visite mediche e compagnia generica e altri servizi.

Il centro fa parte della rete nazionale PrivatAssistenza, nata nel 1993 per offrire cure e supporto professionale a persone anziane, malate e disabili direttamente nelle loro case, ed è il primo ad aprire nel nord Sardegna, uno dei 5 dell’Isola.

Ulteriori servizi riguardano l’attività di badante, infermieristici fisioterapia a domicilio, veglia diurna e notturna.

Al taglio del nastro era presente il sindaco Massimo Mulas, che ha ringraziato i responsabili del centro per il coraggio e la passione con cui hanno deciso di intraprendere questo percorso offrendo un servizio che in città mancava e che si pone come un supporto per la comunità e un segno di vicinanza alle persone che necessitano di assistenza.

© Riproduzione riservata