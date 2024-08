Aspantu è il nome del liquore creato da Antonio Verdetto, imbottigliato da Silvio Carta e già in commercio, dopo la presentazione avvenuta nei giorni scorsi nella borgata di Fertilia.

Un liquore versatile fatto con botaniche sarde, menta, limone e zenzero: anche lo zenzero è sardo, prodotto nel Cagliaritano e viene utilizzato fresco.

Antonio Verdetto è titolare da 40 anni dello storico ristorante “Acquario”. Da diversi anni ha iniziato a produrre artigianalmente questo particolare liquore, molto richiesto da amici e parenti. «Con Aspantu credo di aver creato un mix perfetto fra zenzero, menta e limone ma, soprattutto, è un infuso che può essere servito nelle diverse fasi del pasto, ma si presta bene anche per profumare e arricchire ricette sfiziose», racconta Antonio Verdetto. L’idea di farlo produrre e confezionarlo per la vendita è stata della moglie Paola che, con i figli Lorenzo e Andrea, hanno lavorato da oltre un anno per arrivare a questo traguardo. «La nostra è un’attività che vede coinvolta tutta la famiglia, ma Antonio è sempre stato al timone di questa azienda e credo che dopo quarant’anni di lavoro meritasse un piccolo sigillo alla sua bravura», commenta Paola Piras, moglie di Antonio Verdetto.

Aspantu, prodotto da Silvio Carta con botaniche rigorosamente sarde, celebra Alghero e la Sardegna: è un termine che deriva dalla parola algherese aspant, che vuol dire meraviglia, incanto, non a caso.

Come tutte le creazioni familiari, il futuro di Aspantu sarà cura dei giovani Lorenzo e Andrea, che stanno già lavorando per promuovere il liquore nei vari canali social.







