Brutta avventura ieri sera all'Asinara per una donna di 44 anni di Porto Torres, attualmente in prova presso un'attività dell'isola parco.

All'improvviso, verso le 15, la donna si è sentita male, in località Cala d'Oliva ( zona nord dell'Asinara), manifestando evidenti gonfiori in tutto il corpo. Dopo l'allarme, senza nessun presidio medico presente sull'isola, ci sono stati comprensibili momenti di panico, visto che nemmeno l'elicottero era disponibile per trasferire sulla terra ferma la sfortunata donna. Solamente verso le 19, in gommone da Stintino, sono giunti a Cala d'Oliva alcuni volontari del Soccorso sardo, che hanno prestato le prime cure e accompagnato la malcapitata in gommone a Stintino.

Da qui la donna è stata accompagnata ( in codice giallo) in autoambulanza alle cliniche San Pietro di Sassari (raggiunte verso le 20), dove si trova attualmente ricoverata, sotto stretta osservazione dei medici. Resta però da spiegare come mai, a stagione inoltrata, nonostante gli impegni presi da Comune, Ente Parco e ATS, non sia ancora attivo un presidio medico sull'isola, dove sono già presenti numerosi turisti, visitatori e addetti. Ieri per fortuna è andata bene, ma poteva finire decisamente peggio.



