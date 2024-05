Quattro mesi di servizio sanitario h24 nel Parco nazionale dell’Asinara. A partire da sabato 1° giugno sarà attivo il presidio medico stagionale sull'isola. Il servizio sarà operativo fino al 30 settembre ed è reso possibile grazie a una convenzione stipulata dal Comune di Porto Torres, dalla Asl di Sassari, dal Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta), dall’Ente Parco Asinara, dall’Agenzia Conservatoria delle Coste e dalla Capitaneria di Porto.

Visti i risultati positivi delle precedenti stagioni estive, le parti coinvolte hanno deciso di garantire anche per quest'anno il presidio medico in grado di erogare un servizio di primo soccorso sanitario per la popolazione che transita o si trova sull’isola nei periodi di maggiore afflusso. Il Cisom garantirà il servizio medico con personale sanitario qualificato nelle 12 ore diurne presso l’ambulatorio di Cala d’Oliva e dalle ore 9.30 alle 17.30 (con pausa pranzo dalle ore 12.30 alle ore 14.30) presso l’ambulatorio medico di Cala Reale, garantendo comunque la pronta reperibilità anche al di fuori dei suddetti orari nell’intero arco della giornata presso la struttura sanitaria di Cala d’Oliva e, all’occorrenza, nella struttura sanitaria di Cala Reale.

In base al protocollo il Cisom fornirà un medico specialista e un infermiere per l'ambulatorio di Cala d'Oliva e un medico e un soccorritore/infermiere per l'ambulatorio di Cala Reale. Verranno inoltre messi a disposizione un'ambulanza e un fuoristrada. La Asl garantirà la copertura finanziaria necessaria al Cisom per il servizio temporaneo, la presenza sull'isola di due mezzi di soccorso avanzati medicalizzati con attrezzature sanitarie per emergenze e di due medici dell'emergenza (di cui uno specialista), un infermiere e un soccorritore. L'Ente Parco dell'Asinara fornirà il supporto necessario per il corretto svolgimento del servizio e metterà a disposizione un ambulatorio idoneo presso Cala Reale, mentre la Conservatoria metterà a disposizione del Cisom i locali presso Cala d'Oliva necessari per il servizio sanitario e per il pernottamento dei professionisti. Il Comune di Porto Torres si occuperà di eventuali esigenze convenzionali di competenza comunale, in qualità di organo politico e amministrazione responsabile per l'area territoriale dell'isola.

Oltre a prestare le prime cure, il servizio assicurerà ogni necessario contatto con l’Autorità Marittima e con le Autorità locali e sanitarie eventualmente finalizzato ad organizzare, qualora ritenuto necessario, il trasporto del paziente presso l’isola madre per il successivo ricovero attraverso il servizio 118, preventivamente contattato. Il numero operativo a Cala Reale è lo 079-409420 e sono in fase di attivazione altri 4 numeri telefonici che saranno pubblicati sul sito istituzionale e sui canali social del Comune di Porto Torres. Il servizio è contattabile anche via radio sul canale Vhf Ch 16.

© Riproduzione riservata