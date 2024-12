Taglio del nastro oggi nel terminal di Alghero per l’evento “Artigiani in Aeroporto”, manifestazione promossa dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, finalizzata alla promozione e alla valorizzazione dell’artigianato artistico dell’isola attraverso il sistema aeroportuale. Una mostra mercato organizzata in collaborazione con le società di gestione degli Aeroporti di Alghero, Sogeaal e Olbia, Geasar, che sarà ospitata nelle main hall dello scalo algherese fino domani 20 dicembre. 16 artigiani hanno dato dimostrazione con laboratori e workshop delle loro lavorazioni. E’ possibile acquistare i loro manufatti, rappresentativi dei settori inseriti all’interno della vetrina dell’artigianato artistico della Sardegna.

Ma non solo. “Artigiani in Aeroporto” è l’occasione per coinvolgere i passeggeri in partenza. Durante ogni giornata verranno infatti premiati 8 fortunati passeggeri che riceveranno in regalo uno dei manufatti realizzati dai maestri artigiani presenti, portando così con sé un autentico pezzo di Sardegna.

L’evento è accompagnato da musica e concerti della tradizione, collegamenti in diretta radio e attività di animazione.

Le due giornate ad Alghero, infatti, sono arricchite da momenti di intrattenimento grazie allo speaker radiofonico Max Borrelli, Agrodeejay Artigiano del vino e della musica tra Radio e Spettacoli dal 1979. A lui l’arduo e divertente compito di creare il contatto tra i maestri artigiani e il pubblico presente, passeggeri e non, intervistandoli e premiandoli, e di presentare gli artisti che animeranno la zona centrale dell’aeroporto. Non mancheranno momenti musicali ed esibizioni a cura di Beppe Dettori. Ospite anche il Coro di Bonorva "Paulicu Mossa" diretto dal maestro Marco Lambroni.

