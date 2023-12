Domani, sabato 23 dicembre alle 19, si inaugura a Porto Torres la mostra 15x365, collettiva d’arte contemporanea contro il femminicidio organizzata da Luana Sotgiu e Silvia Angela Sechi - con la collaborazione dell'ArtemisiArt-Cafè - e inserita tra gli eventi del Natale Turritano dal Comune di Porto Torres. La mostra è visitabile dalle 7 alle 22.

Ogni giorno - da gennaio a dicembre - purtroppo almeno una donna, in Italia, è vittima di femminicidio: quindici artisti si confrontano sulla quotidianità della violenza di genere ponendo l’accento, in particolare, sull’importanza della richiesta di aiuto da parte delle vittime. La serata inaugurale della mostra si propone come evento multidisciplinare che coinvolgerà esponenti di altre discipline operanti in Sardegna: musica, danza, fotografia si fondono con le arti visive per la buona riuscita di quello che ormai può essere considerato un festival delle arti.

La rassegna ritorna a dieci anni dalla prima edizione e si avvale del supporto di enti e associazioni territoriali e del coinvolgimento attivo della cittadinanza. Madrina della serata sarà la Fidapa sezione di Porto Torres, con l’intervento della presidente Maria Tindara Abramo e, oltre ai molti ospiti, all’evento prenderà parte anche l’assessora alla Cultura, Maria Bastiana Cocco.

