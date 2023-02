Dopo due anni di stop forzato, riprendono anche ad Uri le manifestazioni legate al Carnevale.

Dopo i primi due eventi, che si sono svolti martedì 14 febbraio, con “Mascaras in biblioteca” e il 15, con “Mascherine in ludoteca”, oggi è la volta del “Gran ballo dei bambini” a cura della Consulta Giovanile e Hub Oratorio, che andrà in scena dalla 17 alle 20. La giornata clou sarà sabato 18 febbraio: dalle 14.30 ci sarà il ritrovo dei carri allegorici in Piazza della Libertà. La partenza è fissata alle 15. Questo l'itinerario: piazza della Libertà, via Sassari, via Togliatti, via Alghero, via Nuoro, via Sassari, via Marconi, via Risorgimento, via Ittiri, via Principe Umberto, Piazza Alisa, via Sassari. L'arrivo, in piazza della Libertà è previsto per le 20. Al termine si potranno degustare i ceci, le frittelle, la favata.

Aria di festa anche a Calangianus, grazie al comitato “Lu Carrasciali Caragnanesu” e al patrocinio del comune. Oggi alle 16 è in programma, in piazza del Popolo, una festa organizzata dalla classe '79. Sabato 18 febbraio, a partire dalle 13, sarà il servito il “Pranzo di Laldagghjolu” offerto dal comitato “Lu Carrasciali Caragnanesu”. Alle 15. 30 si terrà la sfilata dei carri allegorici, con partenza da piazza della Madonnina e arrivo in piazza del Popolo. La giornata si concluderà con una festa a base di musica, panini e patatine fritte. Sabato 25 febbraio, con inizio alle 15.30, nuova sfilata dei carri allegorici con la partecipazione dei carri e dei gruppi ospiti de “Lu Carrasciali Timpiesu”. La partenza è prevista, sempre, da piazza della Madonnina e l'arrivo in piazza del Popolo.

