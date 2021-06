A Porto Torres oggi si è respirata aria retrò, con la sfilata in città di 32 auto d'epoca, organizzata dal club auto "Il volante" di Sassari. Presenti anche autovetture, in perfetto stato, dei lontani anni 20. Non poteva mancare ovviamente la mitica "Balilla", simbolo di un'epoca. La sfilata, patrocinata dall'amministrazione comunale e dal Rotary Club Porto Torres Distretto 2080, ha riscosso un notevole successo e suscitato notevole curiosità in città. Tanti i curiosi e appassionati che si sono fatti fotografare vicino agli splendidi cimeli storici a quattro ruote."Abbiamo scelto Porto Torres perché si adatta perfettamente ad iniziative di questo tipo.- spiega Enzo Brandinu , presidente del club "Il volante" - Nella città turritana ci sono bellezze e siti archeologici bellissimi e da valorizzare. Le nostre autovetture hanno creato un perfetto connubio con l'ambiente. E questo - conclude - era uno degli obbiettivi della manifestazione". Un evento che prevede anche la visita agli importanti monumenti storici della città di “Turris Libisonis” , un evento organizzato dal Rotary turritano in collaborazione con l'autoscuola Aci Sassari per far conoscere le ricchezze archeologiche e culturali della città

