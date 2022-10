I vertici dell’area protetta di Porto Conte rassicurano i comitati di borgata: “Massima disponibilità alla condivisione delle linee guida del Piano del Parco”. Dopo le recenti polemiche sull’iter di approvazione del Piano del Parco, all’ordine del giorno della prossima assemblea, il presidente Raimondo Tilloca fa chiarezza e spiega che il processo è appena iniziato e che lo strumento urbanistico sarà condiviso con un percorso partecipativo, con un “patto tra campagna e città”, volto a valorizzare entrambe le parti in un percorso di crescita e sviluppo incanalato proprio da quello che sarà il Piano del Parco.

Erano stati i comitati di Maristella, Tanca Farrà e di Fertilia a lamentarsi per essere stati esclusi dalla discussione sulle linee guida del Piano che martedì approderanno in commissione consiliare e poi in assemblea. "Ci troviamo, ancora una volta, a fare i conti con polemiche pretestuose e scollegate dalla realtà che invece racconta di una chiara volontà dell'Ente Parco, e del suo attuale Cda, di riprendere il filo del discorso interrotto qualche anno addietro cercando di giungere finalmente all'attesa approvazione del Piano del Parco, per cui prima, come suddetto, è obbligato l'approdo in Assemblea delle linee guida”, chiude Tilloca.

