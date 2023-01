Dopo tanti rinvii e false partenze, nel mese di febbraio verranno accantierati i lavori per la realizzazione di una briccola di attracco nel molo di Cala Reale, nell’isola dell’Asinara.

Una delle opere che negli anni ha subito continui rallentamenti nell’avvio dei cantieri, anche a causa delle indagini ambientali e il rilascio della Valutazione di impatto ambientale previste dalla normativa di un parco nazionale e di un’area marina protetta.

La briccola verrà realizzata a Porto Torres dalla Sapico srl, la società di Viddalba che si è aggiudicata l’appalto per costruire il manufatto in cemento. Una struttura nautica, di sette metri per sette, che una volta ultimata verrà trasportata sull’isola e posizionata nella banchina dove ormeggia la “Sara D”, il traghetto che garantisce il collegamento in continuità territoriale tra Porto Torres e l’Asinara.

L’opera consentirà alle imbarcazioni di attraccare in totale sicurezza, di spegnere i motori e sostare a lungo anche ormeggiando di poppa. Le somme di circa 350mila euro erano state inserite nel Programma triennale delle opere pubbliche dall’amministrazione Mulas.

