L’Avis comunale di Porto Torres lancia l’appello alla donazione del sangue. Nel periodo estivo, infatti, la cronica carenza di emocomponenti che caratterizza la Sardegna diventa una vera e propria emergenza. Ogni giorno, migliaia di persone necessitano di trasfusioni per interventi chirurgici, incidenti stradali, trattamenti per malattie gravi come il cancro o la talassemia per questo è fondamentale incrementare il numero delle sacche raccolte che anche quest’anno è diminuito drasticamente.

A Porto Torres nel mese di agosto è possibile donare tutti i venerdì (e sabato 31) dalle 7.30 alle 12 nella sede Avis in via Azuni. «Donare sangue non è solo un atto di solidarietà ma – spiegano i volontari Avis - offre anche dei benefici poiché ogni donazione consente di controllare il proprio stato di salute attraverso gli esami che vengono effettuati sul sangue prelevato. Inoltre, donare regolarmente contribuisce al rinnovamento del sangue e al benessere generale».

In Sardegna il fabbisogno annuale è di 110mila unità di sangue ma si riesce a raccogliere solamente 80mila sacche.

