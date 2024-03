L’Azienda universitaria di Sassari, per consentire l'avvio delle nuove apparecchiature nel nuovo laboratorio analisi di via Monte Grappa, chiuderà la struttura all'utenza esterna fino a sabato 6 aprile.

Il laboratorio, infatti, nei mesi scorsi, è stato sottoposto a un completo rinnovamento, con l'installazione di macchinari di avanzata tecnologia che consentiranno anche la definizione di nuovi percorsi in grado di garantire una maggiore qualità analitica e accuratezza diagnostica.

Un rinnovamento tecnologico voluto dall’Aou Sassari per riammodernare gli impianti e rispondere al meglio alle richieste degli utenti. In questo periodo, saranno comunque garantite le richieste in urgenza oltre quelle già prenotate. Sarà sempre possibile effettuare le richieste di prenotazione, tramite mail, scrivendo a prenotaesami.lab@aouss.it o al numero di telefono 079-2644560 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13).

