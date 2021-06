Sono trascorsi nove anni ma di Anna Franca Poddighe, sassarese di 41 anni, non si è più saputo nulla. Scomparsa da Amberg, vicino a Monaco di Baviera, sembra essere stata inghiottita da un preoccupante silenzio.

La trasmissione tv “Chi l’ha visto?”, che ha seguito la vicenda fin dai primi mesi, oggi è tornata a lanciare un appello per cercare di fare luce su quanto accaduto nella speranza che qualcuno possa dare un aiuto.

Anna Franca da 15 lavorava in Germania. Faceva la cuoca alla mensa della Siemens. Aveva un compagno e teneva stretti legami con la famiglia rimasta in Sardegna e in particolare con la figlia. La sente il 13 giugno 2012 per l’ultima volta. Due giorni dopo sarebbe arrivato un appuntamento molto atteso dalla donna, il concerto di Francesco Piu, noto musicista isolano, in Svizzera. E poi il ritorno a Sassari per le vacanze. Ma le sue tracce si perdono, i suoi telefoni sono spenti, e il 2 luglio non si presenta al lavoro.

L’ultima a sentirla è proprio la figlia: la mamma le aveva promesso di inviarle del denaro, ma non lo ha mai fatto e non l’ha più neanche chiamata. Quando la ragazza la cerca non ha risposta.

La sorella, anche lei in Germania, la va a cercare a casa ma non la trova. Le risposte del compagno sembrano evasive, dice anche che non è vero che Anna Franca sarebbe dovuta andare al concerto in Svizzera, e che probabilmente sui social network ha conosciuto qualcuno oppure è stata rapita, come accaduto ad altre due donne nella stessa zona. La preoccupazione della famiglia cresce ogni giorno, ogni settimana e ogni mese. Nessuna informazione in più arriva dall’esame del profilo Facebook della 41enne, dove i messaggi risultano cancellati poco prima della scomparsa, e forse avrebbero potuto aiutare a ritrovarla.

Nove anni sono trascorsi e Anna Franca non è mai più tornata.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata