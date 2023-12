In arrivo finanziamenti regionali per i comuni di Anela e Burgos.

Al primo la Regione Sardegna, attraverso la variazione di bilancio, ha deciso di assegnare un milione e 600mila euro. Un milione e 500mila euro saranno destinati riqualificazione dei sottoservizi, dell'illuminazione pubblica e della pavimentazione stradale del Centro Storico.

«Si tratta di un risultato straordinario, raggiunto grazie alla sensibilità e all'attenzione del presidente Solinas, della Giunta e dell'intero Consiglio Regionale ai quali vanno i nostri più doverosi ringraziamenti - spiegano dal comune -. Questo finanziamento ci consentirà di rendere più sicuro, fruibile e decoroso il nostro centro storico». 100mila euro serviranno per gli interventi di manutenzione stradale.

Soldi per le opere pubbliche in arrivo anche a Burgos: due milioni di euro serviranno per il maneggio coperto, mentre 700mila euro saranno utilizzati per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della chiesa di San Salvatore e la casa parrocchiale a Foresta Burgos. 200mila euro saranno impegnati per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del tratto stradale di via Pio IX, all'ingresso principale del paese.

«Ogni risultato, ogni obiettivo raggiunto non può che essere il frutto di tanto impegno, di tanto lavoro che con il tempo diventa un patrimonio di tutti - dichiara il sindaco, Leonardo Tilocca -. Accogliamo con grandissima soddisfazione le belle notizie che ci sono pervenute dalla Regione Sardegna su alcuni importanti punti relativi la nostra programmazione; inerenti nel particolare il "Piano di Sviluppo di Foresta Burgos e il Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna". Siamo pertanto molto soddisfatti dell'importante risultato ottenuto. Ora non ci resta che vedere concretizzate tutte queste importanti opere, dalle quali la nostra comunità trarrà beneficio».

