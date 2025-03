Monta la protesta dei cittadini di Porto Torres, alle prese con i disagi per le ripetute interruzioni dell’acqua che stanno interessando il sistema idrico della città.

Abbanoa ha comunicato l’ennesimo improrogabile intervento di manutenzione straordinaria nella vasca di compenso e sulla condotta idrica adduttrice Coghinas II. Pertanto, verrà sospesa la fornitura di acqua grezza verso i potabilizzatori di Truncu Reale (Sassari) che interessano anche il territorio di Porto Torres, Castelsardo e Pedra Majore. Nella città turritana l’erogazione idrica sarà interrotta dalle 6 di martedì 18 marzo alle 10 di mercoledì 19 marzo.

Contestualmente, Enas eseguirà un intervento di manutenzione straordinaria per la riparazione di una perdita idrica nella condotta in ghisa in corso Vittorio Emanuele.

«Più si va avanti, più aumentano le ore di interruzione della erogazione dell’acqua – lamentano i residenti- e a perderci sono soprattutto chi gestisce i propri anziani a casa, persone con difficoltà di deambulazione e problemi seri di salute». Per i commercianti resta la difficoltà a garantire l’apertura dei locali.

© Riproduzione riservata