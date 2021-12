Nuovi posti letto Covid negli ospedali privati del Nord Sardegna per far fronte alla crescita dei contagi che sta riguardando tutto il Paese e, seppur al momento in misura minore, anche l’Isola.

L'assessorato regionale della Sanità ha assegnato 46 nuovi posti suddivisi fra il Policlinico Sassarese e il Mater Olbia.

Il direttore generale dell’assessorato Marecello Tidore con una comunicazione inviata oggi ai vertici delle strutture sanitarie ha fatto sapere che “in merito all'implementazione e al potenziamento dell'offerta di prestazioni ospedaliere a favore dei pazienti affetti da SarsCov2 nell'Area Nord, già garantita dall'Aou di Sassari e dall'Ospedale Marino Regina Margherita di Alghero, si ritiene opportuno pianificare l'attivazione progressiva dei posti letto che, in ragione della crescita dei contagi e dell'eventuale crescita dei ricoveri, potranno essere messi a disposizione dalle strutture di completamento privato del Mater Olbia e del Policlinico Sassarese”.

L’elenco dei posti letto attivabili, nel dettaglio: 12 in area medica del Policlinico Sassarese, gli altri 34 tutti al Mater Olbia di cui 6 in Terapia intensiva, 8 in semiintensiva e 20 in area medica.

(Unioneonline/L)

