Una buona notizia per l'ippodromo di Chilivani (Ozieri), il più importante della Sardegna. Sono iniziati da qualche giorno i lavori che riguarderanno "l'adeguamento e messa in sicurezza dell’ippodromo". In sostanza verranno ristrutturati dei box per il ricovero dei cavalli, che necessitavano da tempo di una riqualificazione.

L'investimento è di 270mila euro e le opere, secondo il capitolato d'appalto, dovrebbero essere concluse entro il 10 ottobre 2023. Questi lavori fanno parte del primo lotto di interventi. Gli altri due saranno finalizzati al ripristino dell’impianto di illuminazione della pista di galoppo e sono in fase di affidamento lavori.

«Questo importante intervento garantirà all’ippodromo di Chilivani di progredire notevolmente come struttura e di accedere prioritariamente ai finanziamenti del settore - spiega il sindaco di Ozieri Marco Peralta - con notevoli benefici in termini di investimenti, scommesse e di indotto che comportano».



