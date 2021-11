Corsi d’acqua invasi dai detriti, scuole a rischio sicurezza e viabilità: nel 2021 sono stati stanziati dalla Provincia di Sassari 159mila euro per la pulizia degli alvei dei fiumi nei comuni di Ozieri, Mores, Anela, Benetutti, Nule e Illorai, su segnalazione dei sindaci del territorio. Interessato anche il fiume nel tratto di Ponte Pizzinnu a Porto Torres.

Nel territorio della Nurra, dell’Anglona e della Romangia sono stati individuati circa 13 alvei potenzialmente pericolosi che necessitano di massima allerta. La Provincia attraverso la partecipata Multiss ha incrementato gli interventi di manutenzione sul territorio. In totale 4216 dal 1 luglio al 15 settembre, di cui 736 di natura edile, 538 riguardano opere murarie, gli altri principalmente opere in ferro, serramenti e falegnamerie, 2876 sulla manutenzione degli impianti, 353 in merito alla climatizzazione ambientale, 246 per la pulizia e igiene ambientale, e altri relativi alla sicurezza degli edifici, pubblica incolumità, assistenza, verifiche e collaudo.

L’amministratore straordinario Pietro Fois ha dichiarato che “nell’ultimo bimestre la Provincia di Sassari ha dato un’accelerata a quelli che sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantiscono la sicurezza e la pubblica incolumità nei settori di competenza: edilizia pubblica, viabilità e ambiente”. Le verifiche riguardano i plessi scolastici programmate nei mesi estivi, per rispondere alle esigenze del protocollo di sicurezza imposto dall’emergenza sanitaria e hanno riguardato la impermeabilizzazione dei tetti, le grondaie, i pluviali e i pozzetti, oltre alle ordinarie operazioni di derattizzazione e sanificazione degli ambienti. “Proprio per fronteggiare l’emergenza - sottolinea il direttore generale della Multiss Antonio Spano - la società ha incrementato nel 2021 il proprio parco macchine”.

© Riproduzione riservata