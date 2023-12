Da lontano sembra il classico albero di Natale, con appese le palline rosse, ma da vicino riserva una sorpresa: sulle palline sono scritti alcuni detti e frasi in sassarese, come "e già ti l’hai posthu lu vinu in freschu", o anche degli auspici rivolti a Babbo Natale per avere "la pazi in terra e più amori". L'albero allestito nell’Emiciclo Garibaldi a Sassari diventa così anche un simbolo identitario della città.

L’iniziativa, progettata dal Centro Commerciale Naturale “Stelle del Centro” nell’ambito di “Natale Insieme”, ha coinvolto le classi terze della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “S. Giuseppe-Farina”, diretto dal professor Luciano Sanna, e ha avuto la collaborazione della Coldiretti di Sassari, dell’associazione CLIC-Circolo delle lingue, delle informazioni e delle Culture, dell’Associazione Ischora di sassaresu.

Gli alunni e le alunne hanno coinvolto le rispettive famiglie per la raccolta di parole, frasi e detti tipici del patrimonio linguistico del Sassarese. Le frasi, selezionate dalle insegnanti e con la consulenza dell’Ass. Ischora di Sassaresu, sono state scritte sulle decorazioni natalizie destinate ad addobbare l’Albero di Natale.

© Riproduzione riservata