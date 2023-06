Primo consiglio comunale congiunto tra le amministrazioni di Porto Torres e Stintino presso il Parco Nazionale dell’Asinara, una seduta straordinaria con i punti all’ordine del giorno ancora da concordare con i rispettivi sindaci, Massimo Mulas e Rita Vallebella.

Ad annunciarlo i presidenti dei consigli comunali di Stintino e Porto Torres, Agostino Schiaffino e Franco Satta, che chiederanno con forza la nomina del presidente del Parco nazionale, posto vacante ormai da sette anni, e la elezione del nuovo consiglio direttivo. Nei prossimi giorni un incontro anche gli operatori dell’isola dell’Asinara, con i quali si aprirà un dialogo per discutere delle attività economiche che svolgono nel parco a servizio dei visitatori.

Si apre una nuova fase di collaborazione tra le due comunità, un percorso cominciato con la nascita dell’associazione storico-culturale Comunità Sinaririscha, centro studi Asinara, presieduta da Giusy Perla e formata dai discendenti delle famiglie che abitarono sull’isola fino al 1885, anno in cui furono cacciati per decreto regio per lasciare posto alla colonia penale agricola e alla stazione sanitaria.

