L'aumento quasi esponenziale dei nuovi casi di Covid 19 in tutto il Sassarese ha inevitabilmente aumentato la pressione sul pronto soccorso dell'ospedale di Sassari, quello di viale Italia nei pressi dell'ospedale Santissima Annunziata, l'unico pronto soccorso Covid del territorio.

In queste ultime due giornate di fine anno, in tempi normali comunque sempre tra le più delicate, si è creata una mole di super lavoro per tutto il personale impiegato. I tempi di attesa per i pazienti sono chiaramente aumentati, ma stavolta il pronto soccorso sassarese, memore delle esperienze del passato, non si è fatto trovare impreparato dalla nuova ondata di casi da Coronavirus.

La direzione del pronto soccorso, in accordo con la direzione sanitaria, ha infatti ripristinato gli ingressi e i percorsi separati tra i pazienti Covid (o sospetti) e gli altri che soffrono di altre patologie non legate al virus.

Il prefabbricato costruito a lato del pronto soccorso (la cosiddetta area "sporca", riservata ai pazienti Covid, 14 posti letto), sta inoltre funzionando da vero reparto, con pazienti con sintomi che hanno stazionato nella struttura addirittura per qualche giorno. Ciò si è reso necessario poiché c'è già carenza di posti letto nel reparto Malattie infettive e si è in attesa di un ampliamento ricettivo dei pazienti Covid all'ospedale Marino di Alghero, che si trova a circa 30 km di distanza. Dall'interno del pronto soccorso sassarese si segnala però un'anomalia: c'è solo un macchinario per eseguire le TAC ai pazienti. L'altro al momento non è utilizzabile. Per ovviare a questa situazione gli addetti sanitari stanno facendo ricorso al macchinario TAC dell'attiguo ospedale di San Pietro, al fine di evitare qualsiasi contatto tra pazienti di Covid e non. Specialmente in queste giornate difficili e di vertiginoso aumento dei casi sarebbe però auspicabile rivolgersi al pronto soccorso solo in caso di urgente necessità, per evitare altri disagi, problemi organizzativi e tempi di attesa eccessivamente lunghi.



