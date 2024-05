Sei esercenti di via Cavour a Sassari presentano un esposto al Comune. Preparato dall’avvocato Sergio Deiana, che cura la vicenda insieme alla legale Petra Caccamo, il documento chiede all’amministrazione di intervenire per tutelare la sicurezza e incolumità dei commercianti.

Una mossa dettata dagli ultimi episodi di microcriminalità che hanno visto prendere di mira proprio la via dello shopping come nel caso della gelateria Bosisio, svaligiata pochi giorni fa, delle vetrate infrante del negozio Mystic, per non parlare della rapina a mano armata dello scorso anno da Illusione Ottica.

«La situazione nel tempo è diventata sempre più insostenibile - scrivono i legali - e coinvolge diritti fondamentali della persona, tutelati a livello costituzionale, come il diritto di iniziativa economica e quello alla salute».

Il vero pericolo è che i titolari delle attività, che ormai vivono nella paura, decidano di abbassare le serrande, come già fatto da diversi colleghi, in particolare nel centro storico basso. Palazzo Ducale, che ha già ricevuto l’esposto, è tenuta a rispondere entro un mese all’istanza. «E se dovesse restare silente - concludono i due avvocati - noi potremmo procedere per via giudiziaria».

