Due mini alloggi di edilizia popolare al posto dell’ex asilo comunale di via Angioy. L’amministrazione di Porto Torres riprende in mano il progetto del 2008 che prevedeva la riconversione della vecchia scuola d’infanzia in appartamenti in grado di soddisfare le esigenze di molti cittadini alla ricerca di una nuova casa.

Nel 2012 e nel 2015 furono approvati i progetti definitivo ed esecutivo e l’immobile di 153 metri quadri fu inserito nel piano delle valorizzazioni immobiliari. Negli scorsi anni, però, un progettista ha valutato come il finanziamento regionale di 420mila euro, allora concesso, non coprisse i costi derivanti dalle nuove normative in materia energetica e acustica e dalle modifiche del prezzario regionale.

Le risorse sarebbero appena sufficienti a realizzare solo 2 dei 4 mini-appartamenti previsti dal progetto. Perciò il Comune, che intende proseguire con la riqualificazione, ha scritto alla Regione chiedendo di valutare due ipotesi: consentire la realizzazione di 2 soli mini-appartamenti oppure integrare il finanziamento con ulteriori 250mila euro, per realizzare l'intervento come previsto in origine.

