Un incendio boschivo di sterpaglie si è sviluppato nel pomeriggio, intorno alle 16, nell’area verde in prossimità del promontorio di Balai, al confine con il Parco Baden, a Porto Torres.

Non lontano dalla strada che costeggia il lungomare, una colonna di fumo visibile in lontananza ha attirato l’attenzione dei passanti. Il cucuzzolo colmo di fieno nella zona è stato dato alle fiamme per la terza volta consecutiva dai piromani che appiccano il fuoco, rischiando di innescare un incendio di vaste dimensioni in un’area verde estesa diverse centinaia di metri.

Sul posto l’ennesimo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres che sono rimasti impegnati per oltre un’ora a spegnere il rogo, alimentato dal forte vento, ed evitare che le fiamme si potessero propagare anche nel parco adiacente.

L’area interessata, circa trecento metri di estensione, è stata successivamente bonificata, un intervento accurato visto il rischio incendi segnalato dalla Protezione civile nella giornata odierna. L’allarme al 115 è stato dato da uno dei passanti che faceva rientro a casa attraversando la strada che conduce in via Benedetto Croce.

