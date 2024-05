Bocconi killer ben confezionati, un atto mirato per colpire cani e gatti. I wurstel con ami da pesca infilati all’interno sono stati seminati nel quartiere di Monte Angellu, a Porto Torres. L’allarme degli abitanti in via Rossini è già scattato. C'è paura e tensione per chi possiede un gatto, animale che sfugge facilmente al controllo al suo proprietario.

In via Rossini esiste una piccola colonia felina gestita da uno dei residenti che, probabilmente, infastidisce qualcuno, il quale, senza scrupoli, ha pensato bene di seminare in un angolo della strada alcuni pezzi di wurstel con all’interno degli ami da pesca. Una trappola mortale per attirare le bestiole con del cibo, esche che potrebbero uccidere anche i cani.

Sui social è stato lanciato l’allarme, un avvertimento a chi ignaro dei pericoli potrebbe restare vittima del boccone. Le esche sono state fotografate e le foto consegnate alla polizia locale. Quelle rinvenute sono state eliminate. «Ma il pericolo non è solo nei pezzi di wurstel, bensì nella persona che ha compiuto questo atto contro la sicurezza di persone e animali», sostengono i residenti.

