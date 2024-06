Prende il via oggi all’hotel Carlos V il X Convegno Nazionale di Viticoltura, una manifestazione scientifica che si svolge in Italia dal 2006 con cadenza biennale ed è organizzato dal gruppo di lavoro della Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana.

La decima edizione si svolge ad Alghero fino al 13 giugno, coordinata dal Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari con la collaborazione delle Agenzie della Regione Sardegna preposte alla ricerca, Agris, ed al trasferimento tecnologico, Laore, ed è patrocinata dall'Accademia dei Georgofili, dall'Accademia Italiana della Vite e del Vino e dall'Associazione Città del Vino.

Le giornate si articolano in un incontro tecnico rivolto alle aziende sulla gestione del vigneto in risposta ai cambiamenti climatici con l’obiettivo di presentare soluzioni innovative. A seguire momenti di dibattito scientifico su differenti tematiche inerenti, per esempio, la biodiversità, il miglioramento genetico e il vivaismo viticolo, la gestione del vigneto e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Saranno presentati 123 lavori scientifici da ricercatori provenienti da oltre 35 istituzioni di ricerca nazionali, che confermano come la manifestazione rappresenti il punto di riferimento nel panorama della viticoltura italiana.

Nel corso delle giornate si terrà una Masterclass sul Vermentino e si svolgeranno alcune visite aziendali nel comprensorio viticolo di Alghero, mentre il 14 giugno si potranno visitare gli areali viticoli della Gallura e del Nuorese.

