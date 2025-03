L’ospedale Civile di Alghero ha un nuovo pediatra in servizio.

"Si tratta certamente di un primo passo che fa ben sperare per il percorso di potenziamento di Pediatria, che insieme alla piena funzionalità del reparto di cardiologia e della struttura complessa di ortopedia rappresenta l'obbiettivo da raggiungere per il miglioramento dei livelli essenziali di assistenza". Così il sindaco Raimondo Cacciotto sull'entrata in servizio del nuovo medico che rafforza il reparto seppur ancora non sufficientemente coperto per garantire l'apertura h24, ma che sta tuttavia fornendo ottimi servizi.

"Continuiamo a tenere alta l'attenzione e a sostenere le ragioni del territorio per il miglioramento dei servizi alla cittadinanza - afferma il sindaco - e condividiamo, in questo senso, l'azione del consigliere regionale, Valdo Di Nolfo nel chiedere la riapertura della scuola di specializzazione di Pediatria”

