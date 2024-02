Le nuove sale operatorie dell’ospedale Marino inaugurate alla vigilia delle elezioni regionali sono motivo di malumori e polemiche. Il taglio del nastro è previsto per domani, venerdì 23 febbraio.

«Troviamo alquanto offensivo il fatto che si proceda a due giorni dalle elezioni all’inaugurazione delle sale operatorie dell’ospedale Marino di Alghero, fra l’altro già ultimate da tempo. Ci chiediamo chi inaugura oggi, sono gli stessi che hanno assecondato la chiusura del Punto Nascita di Alghero e che hanno contribuito allo sfascio della sanità cittadina e del territorio? Gli stessi che hanno disertato le pubbliche assemblee e manifestazioni in cui si è rivendicato un ruolo più efficiente della sanità pubblica? La sanità non può essere usata per fini propagandistici», scrivono in una nota i comitati Comitati spontaneo a difesa della salute, fiocchi azzurri fiocchi rosa, nuovo ospedale e uniti contro la chiusura dell’ospedale Marino.

«Abbiamo dichiarato pubblicamente la disponibilità al confronto con tutti i candidati alle elezioni regionali ma non alle inutili e vuote promesse; oggi constatiamo che il bluff continua, ma non sappiamo sino a quando».

© Riproduzione riservata