«Assistiamo all'ennesimo pasticcio di una giunta e di una maggioranza che presa dalla fretta, ancora una volta, sul Regolamento per la concessione di suolo pubblico, persiste negli errori». Così Michele Pais consigliere comunale della Lega. «Un esempio di pressappochismo che, nonostante gli avvertimenti della opposizione nella scorsa seduta fiume, ha causato errori grossolani a cui oggi si è dovuto porre rimedio, con una modalità che rischia, non solo di vanificare tutto, ma di creare nuovi ed inesplorati problemi».

«Nello specifico», continua Pais, «sempre per la superficialità di approccio che contraddistingue il modo di operare di questa amministrazione, sono state violate alcune importanti disposizioni del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in particolare in ordine alla trasmissione e alla comunicazione degli atti ai consiglieri comunali. Come è avvenuto in concreto nel caso del sottoscritto». Il consigliere della Lega dichiara di aver segnalato la mancata trasmissione degli atti nel termine regolamentare di 10 giorni precedenti alla discussione in consiglio, con una pec al presidente del consiglio comunale che al segretario generale, inviata il 12 aprile, con cui ho chiesto un breve differimento. Richiesta reiterata nel corso della seduta consiliare.

Per tutta risposta l'amministrazione, e la maggioranza, hanno deciso di far valere la forza dei numeri calpestando diritti e regolamenti. Posizione che mi ha costretto ad abbandonare l’aula e non partecipare alla discussione. Insomma, nel tentativo di risolvere un problema, se ne creano due. «Dispiace prendere atto che per questa maggioranza il rispetto delle prerogative dei consiglieri comunali di opposizione sia un optional, e la disponibilità offerta per migliorare le proposte deliberative, in ottica di collaborazione, recepita come un fastidio. È evidente che saremo costretti a fare valere i nostri diritti altrove», conclude Pais.

© Riproduzione riservata