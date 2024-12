L'Amministrazione ha espresso la massima vicinanza alla persona con disabilità investita sul Lungomare Barcellona mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, mentre l’assessore alla Mobilità sostenibile, Roberto Corbia, annuncia nuove soluzioni che miglioreranno la sicurezza della rambla.

«Il lungomare Barcellona è già zona 30km/h da tempo, ma è evidente quanto questa misura non basti da sola a ridurre il rischio a cui sono esposte le persone, ed in particolare quelle più fragili», spiega l’assessore anticipando che già dalle prossime settimane l’Amministrazione lavorerà su questo tema in maniera prioritaria e con il supporto dei tecnici comunali e del comando della polizia locale.

«In particolare si prevede di implementare e potenziare la segnaletica orizzontale e verticale – dice Corbia – e saranno introdotte modifiche alla sezione stradale anche attraverso l’utilizzo dissuasori finalizzati a moderare la velocità. Poi saranno aumentati i controlli relativamente al rispetto dei limiti di velocità, ragionando anche sulla possibilità di installare oltre che “autovelox” fissi, anche degli “infovelox”, pannelli luminosi, che non elevano sanzioni ma segnalano in tempo reale la velocità effettiva dei veicoli in transito».









