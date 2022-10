“Ho accettato con entusiasmo questo nuovo incarico in un territorio esteso e affascinante come quello di Alghero e con il mio impegno e la mia presenza quotidiana, nel rispetto nei confronti dei cittadini che lo abitano, cercherò di mantenere alto il senso di prossimità di tutti i miei colleghi e una collaborazione sana con la stampa”.

Saluto di ingresso per Michele Marruso, dal 12 settembre nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Alghero. Prende il posto del capitano Pietro Barrel destinato ad assumere un nuovo incarico in Campania, nella compagnia di Castello di Cisterna, nell’area metropolitana di Napoli. Ha 29 anni e arriva da Locri, in Reggio Calabria, il luogo che lo ha visto impegnato in qualità di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile.

“La mia esperienza militare è cominciata nel 2009 all’età di 16 anni - ha aggiunto il capitano Marruso – ho frequentato gli ultimi tre anni del liceo classico alla Scuola militare della Nunziatella di Napoli, conseguendo la maturità classica”.

Una formazione proseguita presso l' Accademia Militare di Modena che ha frequentato dal 2012 al 2014, portata avanti presso la Scuola Ufficiali di Roma, dove nel 2017 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Dal 2017 al 2020 con il grado di tenente ha ricoperto l'incarico di comandante di Plotone della Scuola Marescialli di Firenze, a sostegno della formazione dei marescialli dell'Arma.

È reduce da una importante esperienza in Libano, in qualità di comandante della Polizia Militare Nazionale del contingente nazionale, una funzione svolta prima di approdare a Locri.

© Riproduzione riservata