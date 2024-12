Esplosione di gioia per i bimbi con “Lo splendore delle stelle a Sant’Agostino: Vivi il Natale in largo Guillot”. Ieri nel quartiere di Sant’Agostino, in largo Guillot, è stata una serata indimenticabile grazie al Villaggio di Natale di Elena Ciccu e staff che hanno proposto uno spettacolo autentico. Oltre 16 gonfiabili scenografici, canzoni natalizie dal vivo, sculture di palloncini e la poltrona di Babbo Natale più grande della Sardegna sono stati un carosello di immagini e sapori, un assaggio di quel Natale che sembra togliere gravità ai pensieri.

Altro appuntamento il 19 dicembre, alle 16, ancora in largo Guillot che si riempirà di Elfi e magia. “La magia del Natale a Sant’Agostino” (con Alghero Family) regala ai bambini glitter colorati, li fa accomodare per assistere allo spettacolo di Sand art e narrazione dei “Sabbiastorie” con vivi la magia di Peter Pan”, poi è una girandola di Baby Dance, dell’arrivo di Babbo Natale con caramelle e palloncini, e di un laboratorio creativo collettivo “Che DecorAzione” curato da Ichnu Gioco Spettacolo Sport, i Sabbiastorie e Giochedu’. Nello stesso giovedì 19 dicembre, alle 17:30, la Banda Musicale A. Dalerci partirà da largo Guillot per un percorso itinerante fra le vie del quartiere: via G. Deledda, via S. Satta, via Sant’Agostino, via A. Manzoni, via Tarragona, piazza della Mercede, via Giovanni XXIII, via XX Settembre e di nuovo via Sant’Agostino, prima di tornare in largo Guillot per un brindisi finale.

