Incidente stradale ad Alghero in via Degli Orti, nel primo pomeriggio di venerdì, tra un carro attrezzi e una Toyota Yaris.

Per cause ancora da accertare il mezzo pesante e l'automobile sono entrati in collisione, coinvolgendo anche una terza vettura che si trovava regolarmente parcheggiata.

Sul posto i carabinieri e la polizia locale.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare la conducente della Yaris rimasta intrappolata nell'abitacolo.

Per fortuna se la donna se l'è cavata con lievi ferite. In ogni caso una ambulanza del 118 ha provveduto a trasportarla al pronto soccorso dell'ospedale di Alghero per ulteriori accertamenti.

