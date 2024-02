Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi ad Alghero.

Nello schianto, avvenuto tra via Carrabuffas e via Leonardo da Vinci, sono rimasti coinvolti un furgone e una Smart. Un ferito è stato soccorso e portato in ospedale per accertamenti.

Sul posto, intorno alle 16, sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra 10A che hanno messo in sicurezza i due mezzi.

Presenti, oltre agli operatori del 118, anche i carabinieri per i rilievi e la polizia locale per la viabilità.

