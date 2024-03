È sbarcato in aeroporto ad Alghero con diversi abiti contraffatti in valigia. Un passeggero proveniente dalla Nigeria via Milano Linate è stato però scoperto dai Funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) e dai militari della Guardia di Finanza ed è stato sanzionato.

Nel corso dei controlli, dal bagaglio dell’uomo sono infatti spuntati due cappellini, una giacca e un set lenzuola marchiati “Gucci”, un set lenzuola marchiato “Versace”, un set lenzuola marchiato “Louis Vuitton” per i quali il nigeriano non era in grado di certificare origine e provenienza. Le perizie tecniche svolte dai titolari dei brand hanno mostrato come si trattasse di capi contraffatti e non autentici, che se immessi sul mercato avrebbero permesso di realizzare oltre 6000 euro.

All’uomo è stata contestata una violazione amministrativa che prevede sanzioni fino a 7.000 euro, scattato anche il sequestro ai fini della confisca della merce.

