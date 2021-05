Hanno rubato l’ambulanza durante un intervento di soccorso. E’ successo ieri sera ad Alghero, nel quartiere di Sant’Agostino, in Largo Era.

Il personale sanitario doveva trasferire in ospedale un malato affetto da ictus, ma quando è sceso in strada con la barella non ha più trovato il mezzo di soccorso.

Una seconda ambulanza, già sul posto, ha provveduto a trasportare il paziente al Civile, mentre il mezzo rubato è stato poi ritrovato all’alba di oggi nelle campagne di Sassari. Disponeva di un sistema Gps ed è stato rintracciato con il satellitare.

Il mezzo era stato nascosto tra la vegetazione in una traversa della Buddi Buddi. Il ladro ha rubato solo una borsa frigo contenente dei farmaci non pericolosi.

