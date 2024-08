Dopo l’incendio doloso del ristorante El Tro’, Forza Italia spinge per installare le telecamere in città.

«È il momento di dire basta alle stantie lamentazioni sulla sicurezza. Il sindaco Cacciotto realizzi il sistema di videosorveglianza finanziato con emendamento votato da Forza Italia». Marco Tedde, Giovanna Caria e Lina Bardino, del gruppo consiliare degli azzurri, ritornano sul tema della sicurezza cittadina.

«Il tema della sicurezza ha avuto sempre un ruolo centrale nel nostro programma, in particolare in funzione dell'obbiettivo di rendere Alghero una città sicura e vivibile sia per i cittadini che per i turisti. Un tema troppe volte “brandito” da talune forze politiche ma mai declinato con efficacia dall’Amministrazione negli ultimi anni», dicono i consiglieri di opposizione, ricordando che proprio Forza Italia aveva sollecitato e ottenuto dall’assessore regionale alle Finanze Fasolino il contributo di 250mila euro per l'assunzione di 24 vigili urbani a tempo determinato e che nella scorsa consiliatura con il voto ad un emendamento in Consiglio comunale, «abbiamo contribuito a destinare 150.000 euro per l'installazione di un sistema di videosorveglianza nei siti più critici della città. Finanziamento che ancora attende di essere utilizzato».

