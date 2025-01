Dopo l'approvazione da parte della Giunta del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) dei lavori di urbanizzazione di via Fratelli Accardo Artigiani, la progettazione è giunta ora in una fase avanzata. L'iter avviato dagli uffici tecnici dell'Assessorato alle Opere Pubbliche attende ora di essere accompagnato dalla dotazione finanziaria prevista, 400mila euro, da impiegare per l'esecuzione delle opere.

«Stiamo lavorando al reperimento delle risorse - assicura l'assessore Francesco Marinaro - così da portare a compimento il progetto di riqualificazione che è in linea con le nostre intenzioni e il nostro programma di rigenerazione urbana dei quartieri. Comprendiamo le preoccupazioni dei residenti - aggiunge il delegato ai Lavori Pubblici - ma possiamo assicurare che l'Amministrazione sta lavorando con la massima attenzione sia nella conclusione della fase progettuale che in quella delle risorse».

L’oggetto dell’intervento predisposto dagli uffici tecnici riguarda la strada, lunga circa 120 metri, in cui non sono presenti le reti delle acque bianche e nere e l’illuminazione pubblica. Per le reti elettriche e telefoniche sono al momento presenti dei pali per il collegamento delle utenze con dei cavi “volanti”: una situazione di forte disagio più volte segnalata dai cittadini.

