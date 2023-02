Il tratto di costa antistante l’ospedale Marino di Alghero è fortemente degradato, pieno di detriti e rocce da scavo.

Lo hanno potuto constatare anche i consiglieri comunali che ieri mattina hanno compiuto un sopralluogo nell’ambito di una seduta della Commissione Ambiente presieduta da Christian Mulas. C’era anche l’assessore Andrea Montis nel tour in quella parte di litorale caratterizzato da bassi fondali e acque cristalline. «Nel sito risulta presente una cospicua distesa di detriti che ad ogni mareggiata vengono sempre più messi in evidenza e trasportati nelle limitrofe spiagge urbane, arrecando disagi per la libera fruizione del litorale. A ciò si aggiunge che le opere marittime esistenti, un vecchio molo in cemento, risultano sempre più danneggiate e non più percorribili, a causa degli imponenti marosi che ultimamente si sono abbattuti sulla costa algherese», riferiscono dal Comune di Alghero.

Dalla Commissione di ieri è emerso che già nel mese di aprile 2021 l’assessore Montis aveva inviato una nota all’allora direttore generale della struttura ospedaliera, all’epoca ancora di competenza dell’Asl, sottolineando il degrado e la pericolosità dei luoghi. Oggi l’ospedale Marino è passato di competenza all’Azienda Ospedaliera Universitaria e la proposta in questione è stata di recente illustrata al direttore generale dell'Aou sassarese dal presidente della commissione Christian Mulas, «trovando da parte dei vertici sanitari interessamento per la valorizzazione e riqualificazione dell'area», sottolineano dal Comune.

