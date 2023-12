È tempo di bilanci e ad Alghero il gruppo politico Podemos boccia senza possibilità di appello la giunta di Mario Conoci per i troppi disservizi, dai marciapiedi dissestati, alla mancanza di pulizia e decoro urbano, tanto per fare alcuni esempi.

«Sono semplici riflessioni che richiamano la cultura dell’attenzione e del fare della buona politica che evidentemente non alberga oggi in via Columbano, dove si cerca disperatamente di ricomporre e salvaguardare una compagine amministrativa ormai ridotta a brandelli dalle guerre intestine e da rivendicazioni consumate all’interno della stessa maggioranza», commenta Gianni Cherchi. «Ci si riempie di grandi proclami sulla città inclusiva, sulla cura e rispetto della persona e poi ci troviamo davanti un Servizio Sociale esposto in vetrina a Lo Quarter, dove gli operatori - per una ormai cronica carenza di spazi - si alternano per poter garantire la minima riservatezza ai cittadini che intanto attendono in piazza il loro turno senza tutela alcuna per la loro privacy, nonché esposti alle intemperie stagionali», prosegue il leader di Podemos. «Ma l’attuale Amministrazione sembra piuttosto impegnata a curare l’organizzazione delle grandi manifestazioni, con un dispendio enorme di denaro pubblico, come se la capacità di riuscire ad attrarre il maggior numero di persone durante il fine anno rappresentasse il termometro della buona politica dell’Amministrazione», incalza Cherchi, ritenendo che sia arrivato il momento di un cambio di passo, «dove alla politica ad intermittenza e dei proclami a vuoto si risponda con una politica del servire la città e il cittadino, che renda la dimensione urbana funzionale, bella e apprezzata dal centro alle periferie; una politica di massima apertura che dialoga e programma con le Comunità dell’entroterra secondo una visione sistemica dell’amministrare, con un approccio ai problemi della città e dei cittadini che abbia a cuore la tutela del territorio in chiave ambientale, evitando al massimo il suo consumo indiscriminato e predatorio al quale abbiamo spesso assistito».

