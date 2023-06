Sopralluogo della Commissione consiliare Lavori Pubblici ad Alghero alla piscina scoperta di Maria Pia, dove il Comune ha investito ulteriori 250mila euro per interventi sulla vasca, sulle tribune e sul verde.

«Sono pienamente soddisfatta, perché i lavori sono terminati anche prima del tempo preventivato e l’impianto è pronto per essere fruito da residenti e turisti» il commento di Monica Pulina, presidente della III Commissione.

In visita anche il sindaco Mario Conoci, l’assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru e il dirigente Giovanni Balzano.

La Federazione Italiana Nuoto utilizzerà la piscina immediatamente per la preparazione degli atleti e per le gare dei prossimi campionati regionali. Nel frattempo prosegue l’iter per il completamento della vicina piscina al coperto i cui lavori sono fermi ormai da anni.

Dopo il congedo dell’impresa l’Amministrazione sta procedendo con una variante progettuale. «Un nuovo impegno mantenuto per rendere fruibile la vasca all'aperto e completare la struttura coperta tanto importante per il movimento natatorio del nord ovest della Sardegna», ha sottolineato il sindaco Conoci.





