Piove sui banchi del mercato civico di Alghero. Il forte acquazzone che si è abbattuto in città nelle prime ore della mattinata ha creato grossi disagi agli operatori del mercato ortofrutticolo di via Sassari. E non è la prima volta. Succede a ogni giornata di pioggia.

La vecchia copertura infatti non è stata in grado di impedire che l’acqua entrasse all’interno dello stabile, addirittura passando dalle plafoniere di una attività commerciale al momento chiusa, con il rischio di un corto circuito. Sono anni che si discute sulla necessità di un restyling del vecchio mercato per il quale erano state reperite le risorse già nel novembre del 2023: 375mila euro per il rifacimento della copertura, dei bagni e degli ingressi. Ma da allora è tutto fermo.

