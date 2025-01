È Pino Cardi il nuovo coordinatore cittadino dei Fratelli d’Italia. È stato designato durante l’ultimo congresso che si è tenuto ad Alghero, guidato dalla dirigente provinciale Daniela Nurra e al quale hanno preso parte le onorevoli Barbara Polo, e Francesca Masala, poi Luca Babudieri, Massimiliano Fadda e Michele Pais.

«Il passaggio di testimone tra Marco Di Gangi e il nuovo coordinatore cittadino Pino Cardi è stato un momento simbolico che ha sancito la continuità e la volontà di costruire una comunità coesa e resiliente», si legge in una nota. Cardi, nel suo discorso conclusivo, ha sottolineato l’importanza di una visione chiara e condivisa, dichiarando come Fratelli d’Italia ad Alghero sia «compatto e determinato, senza spazio per divisioni».

Con il rinnovo del coordinamento locale, che include oltre a Marco Di Gangi ed Alessandro Cocco, Alessio Auriemma, Maurizio Papa, Andrea Salis e Gigi Gavitelli, il partito, «combina radicamento e dinamismo per affrontare le sfide future. Fratelli d’Italia si conferma promotore dei valori della destra italiana, puntando a costruire un percorso solido per Alghero e il suo territorio», chiude la nota.





