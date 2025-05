Continui allagamenti nel parcheggio multipiano in piazza dei Mercati ad Alghero: il gruppo consiliare di Forza Italia chiede l’intervento dell’Amministrazione comunale.

Il parcheggio allagato in piazza dei Mercati ad Alghero

«Allagamenti causati dall’interruzione del funzionamento di alcune pompe sommerse», spiegano i consiglieri azzurri Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini segnalando che l’Amministrazione a giugno dello scorso anno aveva acquistato le nuove pompe sommerse che dovranno sostituire quelle non funzionanti. «È incredibile, ma le nuove pompe non vengono ancora installate in quanto si attende il preliminare intervento di un autospurgo», attaccano gli esponenti azzurri.

«Le strutture pubbliche che forniscono importanti servizi necessitano di rapidi interventi manutentivi, specie per la struttura in discussione che costituisce l’unico parcheggio coperto del centro cittadino. Questi sono i motivi della presentazione di una interrogazione urgente al sindaco, per segnalare l'esistenza di questa vetusta e indecorosa situazione e per sollecitare un intervento urgente e cogenti indirizzi affinché vengano montate le pompe sommerse e venga ripristinata la normale funzionalità del parcheggio multipiano», chiude il gruppo di Forza Italia.

