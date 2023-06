Pescava polpi in area marina protetta. Gli uomini della base navale del corpo Forestale di Alghero lo hanno seguito per tre ore mentre andava avanti e indietro sul versante di Polt’Agra, in zona rossa, di riserva integrale.

Nei guai un giovane algherese fermato nel pomeriggio di mercoledì in piena attività di pesca, senza segnalamenti.

Quando l’uomo è uscito dall’acqua, all’altezza della spiaggetta della Torre del Lazzaretto, è stato fermato e identificato. Nella rete aveva 6 chili tra polpi, saraghi e seppie.

Gli agenti della Forestale hanno predisposto il sequestro penale di tutta l’attrezzatura e del pescato che è stato dato in beneficienza alla Caritas di Alghero.

Il sub è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e multato con mille euro.

