Studenti del Liceo Artistico al lavoro per la realizzazione del nuovo grande albero di Natale della città. Sotto la direzione artistica di Tonino Serra, i ragazzi insieme ai tutor e ai docenti dell’istituto “Francesco Costantino” di Alghero, sono impegnati con colori e materiali nell’ex mercato ortofrutticolo di Piazza Pino Piras, trasformato per l’occasione in un laboratorio.

Il tema di quest’anno è “Alghero perla del Mediterraneo”. L’artista ha presentato un progetto che prevede l’utilizzo del colore rosso, simbolo del corallo, l’oro, con stelle di lamé brillantinato e il silver, con boule di diversi diametri che simboleggiano proprio le perle.

Il sindaco Mario Conoci, accompagnato da alcuni componenti della giunta, ha compiuto un sopralluogo per assistere alle prime fasi della preparazione e per ringraziare l’artista e la comunità scolastica che ogni anno si mettono a disposizione della città. L’albero di Natale verrà posizionato a ridosso della torre di Porta Terra e l’otto dicembre verrà illuminato.

