Grave incidente nella zona di Maria Pia ad Alghero.

Un motociclista a bordo della sua Harley Davidson mentre percorreva via XXIV Maggio, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto, ha sbandato ed è uscito fuori strada. L’impatto violento sull’asfalto gli ha fatto perdere i sensi.

Alcuni passanti, nel centro urbano della città, hanno assistito all’incidente e sono prontamente accorsi per prestare i primi soccorsi. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il motociclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale civile Santissima Annunziata. Nell’impatto l’uomo ha riportato diversi traumi alle gambe e nella parte superiore del corpo.

