Patto di ferro tra la Nobento e la Sogeaal.

L’azienda leader nella realizzazione di infissi e la società di gestione dell’aeroporto di Alghero hanno avviato una partnership «che si propone come principale obiettivo la collaborazione fra aziende del territorio algherese, finalizzata ad incrementare le sinergie tra le realtà imprenditoriali locali, con un particolare occhio di riguardo alla generazione di benessere per i propri dipendenti», è stato detto nel corso di una conferenza stampa nel terminal Riviera del Corallo con il general manager di Sogeaal Fabio Gallo e Andrea Alessandrini amministratore di Nobento.

Si è parlato di benefici per chi lavora nel terminal, come sconti nell'acquisto di infissi, ma non solo.

«Pensare e progettare le aziende tenendo in mente, non solo la solidità economica/finanziaria dell’impresa, ma anche le esigenze dei propri dipendenti, è la strada giusta da percorrere per far crescere in maniera sana e proficua tutte le realtà economiche locali e, più in generale, tutto il tessuto imprenditoriale del Nord Ovest. Questo progetto rappresenta un passo importante verso una maggiore integrazione e collaborazione tra le nostre realtà», ha dichiarato Alessandrini.

«Siamo molto soddisfatti di poter dare vita a questa iniziativa, a cui ci auguriamo possano presto aderire quante più aziende possibili del territorio che riteniamo possa garantire in breve tempo le condizioni di confronto utili con diverse realtà locali che permetteranno di condividere le best practice in termini di sostenibilità sociale e generare importanti opportunità per iniziative a beneficio dei collaboratori e indirettamente delle comunità locali», ha concluso Fabio Gallo.

© Riproduzione riservata